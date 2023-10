Medio Oriente: Cina invierà rappresentante speciale Zhai Jun nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Cina per il Medio Oriente, Zhai Jun, effettuerà una "imminente visita" nella regione allo scopo di contribuire alla riduzione delle tensioni tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas e alla promozione dei colloqui di pace. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, precisando che ulteriori dettagli sulla visita verranno divulgati a tempo debito. Negli ultimi giorni la diplomazia cinese ha ripetutamente condannato gli attacchi contro i civili nella Striscia di Gaza, dicendosi pronta a cooperare per il cessate il fuoco e l'assistenza umanitaria, in primis con l'Egitto. Durante i colloqui tenuti a margine del Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta, in corso a Pechino, il ministro degli Esteri Wang Yi ha ripetutamente sollecitato la tempestiva attuazione della soluzione dei due Stati, ribadendo che la Cina "sostiene il popolo palestinese nei ripristino dei suoi legittimi diritti nazionali". (Cip)