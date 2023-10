Speciale difesa: Russia, Shoigu, industria militare autorizzata a utilizzare tutte le riserve per produzione artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo russo ha concesso al comparto militare-industriale il diritto di utilizzare tutte le riserve, comprese le capacità di mobilitazione, per aumentare la produzione di artiglieria. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante un incontro presso il Centro nazionale di gestione della difesa incentrato sull'approvvigionamento e sulle prospettive per lo sviluppo dell'artiglieria e dei sistemi di razzi a lancio multiplo (Mlrs). In particolare, Shoigu ha osservato che, mentre è in corso un'operazione speciale (quella in Ucraina), è particolarmente importante ricostituire rapidamente le scorte di armamenti. Shoigu ha sottolineato che l'esecutivo federale ha adottato misure per aumentare la produzione dei sistemi di artiglieria. "Le autorità esecutive hanno adottato misure per aumentare la loro produzione. Il governo della Federazione Russa ha concesso all'industria della difesa il diritto di utilizzare tutte le riserve, comprese le capacità di mobilitazione", ha affermato il ministro. (Rum)