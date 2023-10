Speciale difesa: Faury (Airbus), atteggiamento Germania su export militare è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento della Germania sulle esportazioni militari è “un vero problema”, dato il divieto dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz alla vendita all'Arabia Saudita di componenti del caccia multiruolo Eurofighter Typhoon prodotto dal consorzio aerospaziale Airbus. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo, Guillaume Faury, nel corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Handelsblatt” e “Les Echos. In particolare, l'Ad ha affermato: “L’atteggiamento del governo tedesco nei confronti delle esportazioni di armi verso alcuni Paesi rappresenta un vero problema”. Per Faury, “se la Germania vuole essere un partner affidabile nei grandi progetti sugli armamenti, deve risolvere la questione dei controlli sulle esportazioni con gli altri europei e non contro di loro”. Faury ha quindi sottolineato che la decisione tedesca di vietare la vendita di componenti dell'Eurofigther Thyphoon all'Arabia Saudita ha avuto “conseguenze molto negative”. (Geb)