Speciale difesa: capo Comando centrale Usa in Israele per evitare l'espansione del conflitto

- Il capo del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), generale Michael Kurilla, è atterrato in Israele per incontrare i funzionari della difesa israeliani, mentre da dieci giorni è in corso uno scontro armato delle forze di difesa israeliane (Idf) con Hamas e si registrano tensioni anche sul fronte settentrionale, al confine con il Libano. Kurilla incontrerà il capo di stato maggiore delle Idf, il generale Herzi Halevi, il ministro della Difesa Yoav Gallant e altri, per "acquisire una chiara comprensione delle esigenze di difesa di Israele, delineare gli sforzi di sostegno degli Stati Uniti per evitare l'espansione del conflitto e ribadire il fermo sostegno del Dipartimento della Difesa a Israele”, si legge in una nota stampa del Centcom. Kurilla ha affermato: “Sono qui per garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi, e sono particolarmente concentrato nell’evitare che altre parti espandano il conflitto”. (Res)