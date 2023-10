Speciale difesa: Israele-Libano, drone israeliano bombarda il confine, uccisi 4 presunti terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso quattro persone parte di una cellula che stava cercando di infiltrarsi nel nord di Israele dal Libano meridionale. E’ quanto si vede in un video pubblicato dalle Idf. I militari che monitoravano le telecamere di sorveglianza hanno osservato un gruppo che si avvicinava alla frontiera israelo-libanese e posizionava un ordigno esplosivo vicino alla barriera, vicino alla comunità di Hanita, nel nord di Israele, hanno detto le Idf. Successivamente è stato effettuato un attacco con i droni contro i quattro uomini armati, di cui non è chiara l’affiliazione al momento. In seguito al tentativo di infiltrazione dal Libano, il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, ha affermato: “Se Hezbollah commette un errore, risponderemo con grande forza. Il Libano deve chiedersi se vuole mettersi in pericolo per i terroristi dello Stato islamico a Gaza”. Dal Libano meridionale sono stati lanciati anche missili anticarro verso la città di confine di Metula, nel nord di Israele. In risposta, le Idf stanno bombardando il sud del Libano. Secondo quanto riportato dall’emittente libanese "Al Mayadeen", Hezbollah ha rivendicato il lancio dei missili anticarro. L’agenzia di stampa libanese "Nna" ha riferito di bombardamenti israeliani sulle colline a ridosso del confine. (Res)