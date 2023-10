Napoli: Manfredi, rimettere Comuni al centro della politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parla di "occasione per rimettere al centro i Comuni nella politica italiana". Lo fa in un video intervento presentando sul sito dell'Anci la 40esima Assemblea nazionale dei sindaci italiani, in programma a Genova dal 24 al 26 ottobre prossimi. "Parleremo di Mezzogiorno, degli abbattimento dei divari, del Pnrr e della necessità di rafforzare i servizi per garantire una nuova centralità ai bisogni dei cittadini", ha detto. Manfredi interverrà in plenaria il 26 ottobre, quando si parlerà di "Risorse per il bilancio, le priorità dei sindaci", alla presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti (Economia a finanze) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura e sovranità alimentare). E proprio a questo proposito il sindaco di Napoli sottolinea come l'assemblea di Genova "sarà anche occasione importante di confronto con il governo, per valutare se veramente vogliamo dare ai Comuni centralità nella crescita del Paese di cui tutti sentiamo il bisogno" attraverso "regole più semplici, più disponibilità di risorse e strumenti efficaci per costruire un Paese nuovo che parta dal bisogno dei cittadini con al centro le amministrazioni locali". (Ren)