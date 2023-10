Terrorismo: l'attacco di Bruxelles riaccende l'allarme, per Macron “tutta l'Europa è vulnerabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato avvenuto ieri sera a Bruxelles e costato la vita a due cittadini svedesi sembra il chiaro segnale di una nuova stagione contrassegnata dalla minaccia terroristica in Europa. A lanciare l'allarme, quantomeno ufficialmente, è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando da Tirana, in Albania, nel corso di una conferenza stampa. "Tutti gli Stati europei sono vulnerabili davanti al terrorismo islamico. Lo abbiamo visto anche ieri a Bruxelles", ha detto Macron, affermando che stiamo assistendo a "un ritorno del terrorismo islamico, una vulnerabilità tipica delle democrazie e degli Stati basati sullo Stato di diritto". Le parole del titolare dell'Eliseo giungono dopo che la Francia era stata teatro di un attacco lo scorso 14 ottobre, quando un giovane di origini caucasiche ha accoltellato un insegnante ad Arras. A questo fatto sono seguiti una serie di allarmi bomba che, nel fine settimana, hanno causato l'evacuazione della Torre Eiffel e della Reggia di Versailles (un secondo è avvenuto oggi), due dei luoghi più visitati dai turisti che da tutto il mondo giungono a Parigi, e ieri hanno coinvolto la scuola di Arras dove insegnava l'insegnante ucciso. D'altronde la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese, dopo gli attacchi del movimento islamista Hamas iniziati lo scorso 7 ottobre, ha provocato un immediato innalzamento dello stato d'allerta in tutti i Paesi europei – Italia compresa – in particolare per proteggere le comunità ebraiche e i loro luoghi di culto, come le sinagoghe e i cimiteri. (segue) (Res)