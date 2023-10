Ucraina: via libera del Parlamento Ue a strumento da 50 miliardi di euro per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha adottato la sua posizione negoziale su uno strumento da 50 miliardi di euro per sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina dal 2024 al 2027. La proposta è stata adottata con 512 voti a favore, 45 contrari e 63 astensioni. L'adozione dello strumento per l'Ucraina, si legge in una nota dell'Eurocamera, si inserisce nell'esercizio di revisione del bilancio a lungo termine dell'Ue, che è stato considerevolmente ridotto a seguito delle numerose crisi verificatesi dal 2021 e che va pertanto adeguato. Nel testo, gli eurodeputati insistono affinché lo strumento e la revisione complessiva del bilancio siano approvati il prima possibile, poiché dal 2024 non saranno più previsti stanziamenti per l'assistenza all'Ucraina. Il pacchetto dovrebbe essere iscritto anche nel bilancio annuale del prossimo anno, che sarà negoziato a novembre. (segue) (Beb)