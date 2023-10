Ucraina: via libera del Parlamento Ue a strumento da 50 miliardi di euro per ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle richieste principali dei deputati, si legge in una nota del Parlamento europeo, è che i beni congelati provenienti dalla Federazione Russa o da altre entità o individui direttamente collegati alla guerra di aggressione russa siano utilizzati per la ricostruzione dell'Ucraina. Il Parlamento ha inoltre rafforzato le disposizioni sulla lotta contro le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse e le irregolarità nell'uso dei fondi Ue in Ucraina. Le società sotto influenza oligarchica dovrebbero così essere escluse dai finanziamenti. I deputati hanno anche modificato la proposta anche per rendere lo strumento più trasparente, con la creazione di un portale web dedicato alle operazioni finanziarie a favore dell'Ucraina e ai suoi obiettivi, nonché alle misure prese dal Paese per ricevere gli aiuti. Chiedono inoltre che i contributi percepiti da Paesi terzi e organizzazioni internazionali siano resi pubblici. Il piano con cui l'Ucraina specificherà le riforme e gli investimenti da sostenere grazie ai finanziamenti dell'Ue dovrebbe essere definito insieme al Parlamento (attraverso i cosiddetti atti delegati) e con la partecipazione attiva della Verkhovna Rada, l'Assemblea nazionale ucraina. I negoziati con gli Stati membri per trovare un accordo sulla forma definitiva della legislazione potranno iniziare non appena il Consiglio avrà approvato il suo mandato negoziale. (Beb)