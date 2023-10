Equo compenso; Oice, Anac accoglie nostra tesi su inderogabilità tariffe, ma non ha dato via libera a gare a prezzo fisso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oice, a conferma che non vi è alcun indirizzo vincolante sulle gare a prezzo fisso, fa notare che proprio l’Anac, negli stessi giorni in cui varava la delibera formulando una mera ipotesi, chiedeva lumi alla Cabina di regia Pnrr segnalando la criticità: "dall’altro lato - afferma il presidente Lupoi - fortunatamente, la maggioranza delle stazioni appaltati sta procedendo in modo usuale ricercando sul mercato operatori 'economicamente più vantaggiosi'. Ciò detto, è comunque opportuno che si chiarisca tutto alla prima occasione, visto che ci risulta che molte stazioni appaltanti siano assai perplesse e stiano ritardando l’emissione di importanti bandi di gara. Arriverà un correttivo, forse si esprimerà l’Antitrust, il cui silenzio ci stupisce fin dai lavori parlamentari e sembra quasi paradossale che sia del tutto assente su questi temi; certamente sarebbe opportuno che si esprimesse anche l’Unione europea, per dare certezza alle stazioni appaltanti". (Com)