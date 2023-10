Milano: Delta Light, nuova collezione outdoor in esposizione dal 25 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corpi illuminanti per esterni progettati per durare nel tempo: la nuova collezione outdoor di Delta Light combina ricercatezza formale e funzionalità sostenibile ed è in esposizione dal 25 ottobre nel Delta Light Studio di via privata Gaspare Bugatti a Milano. Create per soddisfare requisiti di illuminazione complessi e differenziati, le nuove soluzioni della multinazionale belga assicurano anche negli spazi open air gli elevati standard prestazionali e di benessere visivo garantiti da anni negli ambienti indoor. “L’uso di materiali particolarmente resistenti alla corrosione, una verniciatura multistrato creata ad hoc, sistemi di protezione tarati su condizioni meteorologiche estreme e severi test di sicurezza caratterizzano la produzione dei nostri apparecchi per esterni, testimoniando ancora una volta il livello di attenzione che dedichiamo alla qualità dei nostri prodotti” ha dichiarato Gianluca D’Avino, country manager Italia di Delta Light. Un raffinato design, un elevato grado di longevità e durabilità caratterizzano gli apparecchi outdoor di Delta Light. Queste caratteristiche trovano concreto riscontro nella garanzia di 5 anni che l’azienda fondata da Paul Ameloot garantisce su tutti i prodotti per esterni, a partire da quelli della gamma Nocta. La capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente è una delle prerogative di Nocta, una famiglia di apparecchi che consente la scelta tra quattro tipi di ottiche, con possibilità di emissione di luce sia verso il basso che verso l'alto. Declinato in chiave cilindrica o cubica, il suo disegno trova un elemento identitario nel colletto che ne caratterizza la parte anteriore e quella posteriore. Nel primo caso, la forma rialzata permette il corretto bilanciamento luminoso; nel secondo caso, invece, il taglio a forma di luna favorisce il drenaggio dell'acqua in eccesso, garantendo prestazioni ottimali in tutte le condizioni atmosferiche. Da segnalare, inoltre, che grazie a questo taglio la luce colpisce direttamente la parete su cui l’apparecchio è montato, con un effetto luminoso di rilevante portata estetica. (segue) (Com)