Milano: Delta Light, nuova collezione outdoor in esposizione dal 25 ottobre (2)

- Adatte per qualsiasi forma, qualsiasi materiale e qualsiasi progetto: è questa la promessa mantenuta da Frax, altra novità per esterni presente nel catalogo Lighting Bible 15. Indubbio punto di forza della gamma è la tecnologia LED Caset di Delta Light, che combina più LED con collimatori singoli, generando una distribuzione della luce precisa e netta, con sette diversi effetti. Costruite con un grado di protezione IP65, le luci Frax sono dotate di componenti resistenti ai raggi UV di durata superiore agli standard di mercato, hanno una regolazione termica proattiva che evita il surriscaldamento e utilizzano il D-Lock, un sistema di blocco progettato in-house che impedisce l'ingresso di umidità. Notevole la flessibilità di installazione grazie alle diverse versioni disponibili: la Standard, fornita su una base circolare; quella su Pin, quella con strap (a cinghia) e quella con un semplice bracket o collare. “I nuovi prodotti come il Logic 190 ed il Logic Linear rappresentano per Delta Light una nuova frontiera tecnologica e funzionale per i sistemi outdoor: la loro progettazione e realizzazione si impone come riferimento assoluto per applicazioni di illuminazione di facciate monumentali e di grandi elementi decorativi da giardino” ha sottolineato Rosangela Colucci, marketing manager per l’Italia, Garantita innanzitutto dalle opzioni multiple di riflettori (11°, 30° e 55°), questa ecletticità funzionale trova complemento in una gamma di led sotterranei impermeabili al 100% e resistenti agli urti, in grado di garantire un intenso effetto di illuminazione verso l'alto.Diversificabili anche le scelte di installazione, con la possibilità di montaggio a incasso o su superficie nonché tra forma circolare o quadrata. A proposito di montaggio, da sottolineare la resistenza all'acqua del cavo di alimentazione incorporato e il collegamento diretto alla rete elettrica del relativo connettore. Insomma, che si tratti di piccole aree residenziali o di grandi spazi urbani, la nuova collazione outdoor candida Delta Light azienda di riferimento nel campo dell’illuminazione di esterni. (Com)