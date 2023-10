Sicilia: Russo (Fd’I), grazie a governo Meloni per modifica accordo Stato-Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riconosciamo e apprezziamo il ruolo del governo guidato da Giorgia Meloni che, grazie alla modifica dell'accordo Stato-Regione e alla collaborazione istituzionale col presidente Schifani, ha reso possibile una nuova fase di crescita e sviluppo per la Sicilia”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, componente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. “Questo segna un momento di speranza e rinnovata fiducia per il futuro della nostra regione. Grazie a questa iniziativa – ha proseguito –, la Sicilia avrà l'opportunità di rinnovare il proprio organico, attingendo ad una nuova generazione di figure professionali. Questo non solo fornirà nuove risorse per affrontare le sfide attuali, ma contribuirà anche a garantire un futuro solido e promettente per la regione”. “Il cambiamento dell'accordo rappresenta inoltre un notevole sollievo finanziario, oltre che un passo avanti verso una gestione economica più sostenibile"., ha concluso Russo. (Rin)