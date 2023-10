© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: re di Giordania, la regione è sull'orlo del baratro - Il Medio Oriente è sull'orlo del baratro. Lo ha detto il re di Giordania, Abdullah II, dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. Il monarca giordano ha puntualizzato: “Sono necessari tutti i nostri sforzi per assicurarci di non arrivare a quel punto”. Abdullah II ha messo, quindi, in guardia da uno scenario disastroso in Medio Oriente, se il conflitto tra Israele e Hamas dovesse estendersi ad altri Paesi. (Res)