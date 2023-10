I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: per 4 bottiglie olio mandano in ospedale cassiere supermercato, 2 arresti a Primavalle - Per rubare quattro bottiglie di olio hanno picchiato violentemente un giovane cassiere. È accaduto intorno alle 15 di ieri in un supermercato di via del Forte Braschi, zona Primavalle a Roma. I due ladri, entrambi italiani di 35 e 50 anni, sono stati fermati e arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina impropria in concorso. Il cassiere, nella colluttazione con i due, è stato colpito al volto, ha perso l'equilibrio e cadendo ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Per questo sul posto, insieme agli agenti del commissariato di zona, è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il cassiere in ospedale. (segue) (Rer)