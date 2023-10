I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: cocaina e crack ai lotti di Ostia, introiti per 3 mila euro al giorno, 15 indagati - Cocaina, crack e hashish nascosti in ascensori, cantine e mansarde dei lotti di Ostia, il complesso abitativo popolare del litorale, dove i carabinieri stamattina all'alba hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare a 15 persone: per sei di loro si sono aperte le porte del carcere, per altre cinque sono scattati gli arresti domiciliari, e per 4 persone il divieto di dimora nel territorio. Tutti sono accusati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso. Le indagini hanno permesso di accertare una florida attività di commercializzazione di droga, sia di notte che di giorno, e hanno consentito al Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, su richiesta della procura, di emettere le ordinanze di custodia cautelare. Nell'ambito della stessa operazione sono state arrestate anche 12 persone in flagranza di reato perché operavano come spacciatori o vedette. I militari hanno verificato circa 150 episodi di compravendita di droga per un incasso giornaliero stimato in circa 3.000 euro. (segue) (Rer)