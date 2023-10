I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: senzatetto muore sotto il cavalcavia della tangenziale, la salma rinvenuta dopo giorni - È morto diversi giorni fa nel riparo di fortuna che si era costruito sotto il cavalcavia della tangenziale est di Roma ma il corpo è stato rinvenuto ieri dai carabinieri della stazione Nomentana poco prima della mezzanotte. La salma era già in avanzato stato di decomposizione e non riportava segni di ferite né lesioni riconducibili a qualche colluttazione. La scoperta, avvenuta a seguito di una segnalazione al numero unico per le emergenze, è stata fatta all'altezza di Circonvallazione Nomentana all'angolo con via Livorno. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo deceduto è un senza fissa dimora tunisino di 39 anni. Le cause del decesso saranno accertate a seguito dell'autopsia: il cadavere è stato trasportato per l'esame autoptico al Verano. (segue) (Rer)