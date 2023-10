I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colosseo: Assoturismo Roma, bene biglietto nominativo ma restano criticità penalizzanti - Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti esprime soddisfazione per il provvedimento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sull'istituzione dei biglietti nominativi per l'ingresso al Colosseo ma rileva che "rimangono delle criticità penalizzanti". In una nota, Cinzia Renzi presidente di Assoviaggi, afferma: ”Il biglietto nominativo è difficile da gestire per le agenzie di viaggio, e poi 25 per cento dei biglietti riservati è un tetto troppo basso perché più del 50 per cento del turismo che passa da Roma è turismo organizzato”. L'associazione di categoria rileva tra le criticità anche la necessità di "controlli sul piazzale, che ad oggi sono blandi e non soddisfacenti anche se qui la competenza è del Comune di Roma" pur sottolineando che si compiono "passi in avanti come ad esempio l’apertura di una nuova cassa fisica e con la ripartizione della quantità dei biglietti a percentuali tra turisti singoli e tour operator". Per Francesca Duimich, presidente delle Guide turistiche di Federagit è "positiva l’apertura del Colosseo alle 8:30 dal primo novembre, orario in vigore prima della pandemia, anziché alle 9:00, come da noi richiesto in varie lettere al Parco. Positiva l’apertura di un’altra cassa fisica a via dei Fori Imperiali. Prima della pandemia erano aperte più casse, anche quella di via di San Gregorio. Tuttavia le casse sono utilizzabili solo da visitatori singoli non intermediati”. (segue) (Rer)