I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: pedinamenti e aggressioni ai danni dell'ex compagna, arrestato 54enne a Labico - Pedinamenti, appostamenti e aggressioni ai danni dell'ex compagna. E' successo a Labico, in provincia di Roma, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, una 52enne del posto. In particolare, dopo la fine della relazione a febbraio scorso la donna si era trasferita in un altro Comune ma l'allontanamento dall'ex fidanzato non era bastato a dissuadere l'uomo dai comportamenti vessatori. Il 54enne ha continuato infatti con pedinamenti e persecuzioni di ogni genere, chiamate e messaggi continui, e appostamenti sotto casa della donna. La 52enne è stata anche vittima di aggressioni verbali e fisiche che le hanno procurato lievi lesioni. Le indagini condotte dai carabinieri di Labico hanno permesso di attivare la procedura del Codice rosso e di comunicare gli esiti degli elementi investigativi all'autorità giudiziaria. L'uomo è stato arrestato lo scorso 11 ottobre mentre era intento a pedinare l'ex compagna tra i Comuni di Labico e Valmontone. L’indagato è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa per un raggio di 300 metri dai luoghi da lei frequentati, ovvero il suo domicilio e il luogo di lavoro. (Rer)