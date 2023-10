Editoria: Barachini, pirateria è reato molto grave, danno occupazionale in molti settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pirateria è un reato “molto grave che crea un danno occupazionale in molti settori. Spesso si tratta di un reato commesso senza rendersi conto dei danni che provoca e per questo abbiamo varato una campagna” coinvolgendo “un personaggio noto, Bobo Vieri, per parlare un linguaggio diretto e spiegare la gravità del reato: si tratta di un problema per il futuro delle nuove generazioni”. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Alberto Barachini, presentando nella sala monumentale della Presidenza, la nuova campagna di comunicazione contro la pirateria, che vede nell’ex calciatore Bobo Vieri, il protagonista. Molto spesso, ha rimarcato Barachini, il reato è commesso “da i più giovani perché sono anche i più capaci ad usare gli strumenti tecnologici, e questo avviene dal cinema alla musica. Chi lo commette, spesso lo fa con leggerezza ma è reato molto serio e creerà sempre più problemi”. Da qui la necessità di questa campagna di comunicazione che sarà diffusa, nelle varie forme, sulle “tv nazionali, pubbliche e private, sui quotidiani e sui canali social. Speriamo che utilizzando un personaggio come Vieri il messaggio possa arrivare a quante più persone possibile”, ha concluso il sottosegretario Barachini ricordando l’importanza di “sensibilizzare i cittadini” sul problema. (Rin)