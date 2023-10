I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terrorismo: Barcaiuolo (Fd'I), al lavoro per garantire la sicurezza in Italia - Il grave attentato di ieri sera a Bruxelles in cui hanno perso la vita due tifosi della Svezia "riporta all'attenzione il pericolo del fattore emulazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente e la preoccupazione che negli arrivi di immigrati clandestini o irregolari ci fossero delle cellule dormienti di terroristi. Ora diventa fondamentale difendere la sicurezza del Paese e sono convinto che questa necessità aumenterà nei prossimi mesi, sia perché una riesplosione dell'integralismo è possibile, sia perché fenomeni di questo tipo aumentano il rischio di immigrazione". Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo FI in commissione Esteri e Difesa. "In questo momento il rischio è che non sempre ci sia un'immigrazione di povertà ma anche di soggetti che arrivino per fare del male. Quindi - sottolinea - va aumentato ancora di più il controllo perché non possiamo permetterci adesso di far entrare persone che verrebbero a combatterci. Un esempio del lavoro capillare per la sicurezza è l'azione svoltasi alle prime ore del mattino di oggi quando è scattata l'operazione della polizia: due arresti a Milano, accusati di far parte di un'associazione terroristica. Il governo Meloni non dimentica le proprie priorità e lavora costantemente per la sicurezza degli Italiani", conclude Barcaiuolo. (segue) (Rin)