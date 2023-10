I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Demografia: Istat, rilasciati 449.118 permessi di soggiorno nel 2022, record da oltre 10 anni -Nel 2022 sono stati rilasciati 449.118 permessi di soggiorno, una cifra che non si registrava da oltre dieci anni. È quanto emerge da un report dell’Istat sui cittadini non comunitari in Italia negli anni 2022-2023. La crisi ucraina, con la concessione di quasi 148 mila nuovi permessi per protezione temporanea, ha notevolmente contribuito all’incremento. Si è trattato di una situazione straordinaria che ha segnato gli scenari migratori in tutta Europa, con l’arrivo di flussi costituiti in prevalenza da donne e bambini. Crescono anche i permessi per lavoro e quelli per studio. Questi ultimi registrano un picco di oltre 25 mila unità, dato che non si registrava da cinque anni. Al primo gennaio 2023 i cittadini non comunitari con regolare permesso sono oltre 3 milioni e 700 mila. La collettività ucraina, superando quella cinese, si colloca al terzo posto per numero di presenze dopo quella marocchina e quella albanese. I minori sotto protezione temporanea arrivati nel 2022 sono 54.780 e rappresentano il 36,8 per cento del totale. L’incremento dei permessi per lavoro rilasciati nel 2022 rispetto al 2021 è del 32,2 per cento. L’incremento dei nuovi permessi rilasciati a cittadini del Bangladesh è del 53,6 per cento: il Bangladesh supera il Marocco per numero di nuovi ingressi. (segue) (Rin)