I fatti del giorno - Italia (4)

- Legge Bilancio: Ferrante, importante sostegno a redditi medio bassi - La manovra di bilancio ed i relativi provvedimenti collegati, "approvati ieri dal Consiglio dei ministri in tempi record, testimoniano il clima di coesione ed armonia che si respira in questo governo. Una rappresentazione fedele della visione politica che anima da sempre l'azione di Forza Italia e del centrodestra. I rischi legali alla delicata situazione internazionale, alle politiche di rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea e alla disastrosa eredità finanziaria consegnataci dai fantasiosi bonus edilizi targati Conte, hanno posto condizioni economiche difficili ed incerte". Lo afferma, in una nota, Tullio Ferrante, esponente di Forza Italia e sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Ciononostante, siamo riusciti a concentrare le poche risorse a disposizione e quelle in extradeficit sui redditi medio bassi, sui pensionati, sulle famiglie che più soffrono gli effetti dell'inflazione, riuscendo a destinare 3 miliardi nella sanità per abbattere le liste d'attesa - prosegue Ferrante -. Tutto questo, introducendo anche importanti misure contro l'inverno demografico che da tempo affligge il nostro Paese, incentivando le imprese che assumono a tempo indeterminato (giovani, donne con figli, disabili ed ex percettori di reddito di cittadinanza), con particolare attenzione all'estensione del congedo parentale, la decontribuzione per le donne lavoratrici correlata al numero di figli e al rafforzamento dei bonus per asili nido", conclude. (segue) (Rin)