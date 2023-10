© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Russia: Putin arrivato a Pechino per forum su Nuova via della seta - Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è arrivato stamani in Cina per partecipare al terzo forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta, in programma oggi e domani a Pechino. Lo riporta l'agenzia di stampa "China News Service", precisando che il capo di Stato russo è atterrato all'aeroporto internazionale di Pechino. A margine del forum, Putin terrà un incontro con l'omologo cinese, Xi Jinping. (segue) (Res)