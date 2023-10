© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Kazakhstan: firmati accordi di cooperaione su connettività ed economia - Cina e Kazahstan hanno stipulato una serie di accordi in materia di connettività e sviluppo economico. La firma è stata apposta dopo il colloquio intercorso oggi a Pechino tra i presidenti, il cinese Xi Jinping e il kazakho Kassym-Jomart Tokayev, a margine del forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta. Il capo di Stato cinese ha dichiarato che Pechino intende accrescere le importazioni di prodotti agricoli dal Kazakhstan, la cooperazione nell'ambito dell'energia verde, la portata delle merci movimentate su rotaia e il ricorso alle rotte di trasporto internazionali nel Mar Caspio. Pechino e Astana, ha aggiunto Xi, dovrebbero rafforzare gli scambi anche sui fronti del commercio elettronico transfrontaliero, dell'intelligenza artificiale e dei big data, non trascurando l'agevolazione degli scambi e degli investimenti. Xi ha inoltre ribadito "la ferma opposizione" della Cina alle ingerenze esterne negli affari dell'Asia centrale, dicendosi pronto a rafforzare la cooperazione con la regione e a sostenere il Kazakhstan nella presidenza dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). (segue) (Res)