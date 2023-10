© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Indonesia: Xi a Widodo, nostra cooperazione basata su benefici condivisi - Cina e Indonesia sono in prima linea nella costruzione della Nuova via della seta nella regione e la loro cooperazione si basa su ampie consultazioni e benefici condivisi. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine del colloquio avuto oggi a Pechino con l'omologo indonesiano, Joko Widodo, a margine del terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta. Nella Grande sala del popolo di Pechino, Xi ha presentato Widodo come "un vecchio amico" e ha ricordato l'ultimo incontro tenuto con il leader indonesiano durante la cerimonia d'apertura dei Giochi universitari di Chengdu, il 27 luglio. (segue) (Res)