- Indonesia: via libera alla candidatura alla vicepresidenza del figlio di Widodo - La Corte Costituzionale dell'Indonesia ha modificato ieri il requisito di età per i candidati alle elezioni presidenziali, aprendo la strada alla candidatura alla vicepresidenza del figlio maggiore dell’attuale capo dello Stato, Joko Widodo, Gibran Rakabuming, in vista delle elezioni del prossimo anno. La Corte si è espressa in favore di una revisione giudiziaria della clausola nella legge del 2017 sulle elezioni generali che prevede per i candidati alle cariche di presidente e vicepresidente un’età di almeno 40 anni. Il presidente della Corte costituzionale, Anwar Usman, ha dichiarato che il requisito di età è di per sé contrario alla Costituzione dell'Indonesia, e che dovrebbe essere corredato quantomeno da requisiti alternativi, come ad esempio l’aver ricoperto o ricoprire “cariche ottenute attraverso elezioni generali, comprese le elezioni per le cariche regionali". (segue) (Res)