- India: la Corte suprema non legalizza i matrimoni omosessuali, "spetta al Parlamento" - La Corte suprema dell'India non può legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, perché a decidere in merito deve essere il Parlamento. Lo hanno stabilito i cinque giudici dell'organismo in un'attesa sentenza che giunge al termine di audizioni iniziate lo scorso aprile. Il verdetto non è passato tuttavia all'unanimità e ha visto la posizione contraria di due giudici. Il presidente della Corte, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, ha ammesso che vi sono stati "accordi e disaccordi su dove si potesse arrivare". I giudici erano stati chiamati a esprimersi su ben 21 casi di coppie omosessuali che chiedevano il riconoscimento del loro vincolo matrimoniale. Nel leggere la sentenza, Chandrachud ha spiegato che sta al Parlamento modificare la legge Special Marriage Act, che la Corte suprema può invece solo limitarsi a interpretare. Il presidente della Corte ha anche osservato come sia "sbagliato affermare che il matrimonio sia un'istituzione statica e immutabile". (Res)