I fatti del giorno - America latina (4)

- Colombia: aperti i negoziati di pace tra governo e dissidenza Farc - Hanno preso ufficialmente il via in Colombia i negoziati tra governo e lo Stato maggiore centrale (Emc), principale fazione dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Le parti hanno concordato un cessate il fuoco bilaterale a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre. La data, riferisce un comunicato congiunto, segna anche l’inizio formale dei negoziati di pace. Si tratta del secondo grande tavolo negoziale con un gruppo armato aperto dal governo del presidente Gustavo Petro dopo quello avviato con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln). "Mentre il mondo intraprende una guerra dopo l’altra, noi ci muoviamo verso la pace", ha commentato il presidente Gustavo Petro su X (ex Twitter). (segue) (Res)