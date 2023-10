I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: un morto e quattro feriti nelle manifestazioni in sostegno al presidente eletto - Una persona è morta ieri in Guatemala durante le proteste in corso da due settimane a sostegno del presidente eletto Bernardo Arevalo, che denuncia un tentativo di golpe nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie. Secondo quanto riferisce il quotidiano guatemalteco “Prensa Libre” i manifestanti scesi in strada nel comune di San Marcos, nell’ovest del Paese, sono stati attaccati da un gruppo di uomini armati. Almeno altre quattro persone sono rimaste ferite. (Res)