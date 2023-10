Medio Oriente: Spagna, per Feijoo (Pp) non è il momento di un "conflitto diplomatico" con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha affermato che "non è il momento" di avere "un conflitto diplomatico" con Israele e ha invitato il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, a "mettere le cose in ordine". L'esponente popolare è intervenuto dopo le polemiche provocate da un comunicato diffuso ieri dall'ambasciata israeliana in Spagna, che condannava "fermamente" le dichiarazioni immorali di allineamento con il gruppo terroristico Hamas fatte da alcuni membri del governo spagnolo". Poco dopo, l'esecutivo di Madrid è intervenuto con una nota nella quale si respingevano "categoricamente le falsità" espresse dall'ambasciata israeliana a Madrid. "Penso anche che la dichiarazione dell'ambasciata avrebbe potuto essere un po' più sensata, ma il pasticcio del governo e la rottura in politica internazionale è già un classico", ha detto il presidente del Pp. Tuttavia, secondo Feijoo, quando un Paese viene attaccato da un'organizzazione terroristica, "non c'è spazio per l'equidistanza". "Mi dispiace molto che il mio Paese abbia un problema diplomatico con Israele e credo che il presidente del governo debba mettere le cose a posto, anche se capisco che i voti di Sumar e quelli di Podemos sono decisivi perché continui a essere presidente", ha concluso Feijoo. (Spm)