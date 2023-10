Ue: Macron, tutti gli Stati sono vulnerabili al terrorismo islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli Stati europei sono vulnerabili dinanzi al terrorismo islamista. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron dall'Albania. "C'è un ritorno di questo terrorismo islamista", ha detto Macron. Il presidente ha poi affermato che si tratta di una "vulnerabilità" presente nelle "democrazie" e negli "Stati di diritto dove avete degli individui che possono decidere di commmettere il peggio". In merito all'attentato avvenuto ad Arras, nel nord della Francia, la scorsa settimana, Macron ha dichiarato che non c'è stata nessuna mancanza da parte delle forze dell'ordine. L'aggressore, un ventenne originario del Caucaso che ha accoltellato a morte un insegnante prima di ferire altre tre persone, ha pubblicato un video prima di passare all'azione rivendicando l'attentato in nome dello Stato islamico. (Frp)