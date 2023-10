Milano: Sharjah – Italy Business Forum, nuovo polo industriale degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espansione economica degli Emirati Arabi Uniti degli ultimi anni non lascia indifferenti alle possibilità che il Medio Oriente può offrire oggi. Stando agli ultimi dati forniti da S&P, il PIL degli Emirati dovrebbe raggiungere +4 per cento nel 2024, a fronte di un aumento già registrato nell'anno corrente, pari a +3 per cento. Le misure economiche e sociali del governo attuate negli ultimi due anni hanno reso prospere regioni del Medio Oriente in settori che esulano da quello petrolifero, quindi, turismo, edilizia, commercio all'ingrosso, finanza e siderurgia. Tra questi Emirati, Sharjah è sicuramente uno dei più interessanti, dove università, imprenditori ed enti governativi lavorano in sinergia al fine di creare un polo attrattivo sia per le PMI, che per le multinazionali. In occasione del forum "Sharjah – Italy Business" promosso dalla società EFG CONSULTING, lunedì 23 ottobre presso il Westin Palace, gli Amministratori Delegati ed il management di Shurooq ed Invest In Sharjah - Autorità per gli Investimenti e lo Sviluppo dell'Emirato di Sharjah – presenteranno le opportunità offerte dall'Emirato di Sharjah, riconosciuta come la capitale culturale ed il polo industriale degli Emirati Arabi Uniti, e le possibilità per le aziende italiane di esportare il Made in Italy in un hub in pieno fermento. (segue) (Com)