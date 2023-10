Russia: Duma di Stato approva revoca Trattato su messa al bando esperimenti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha adottato in prima lettura un disegno di legge per revocare la ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. La decisione è stata annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, al forum di Valdai all'inizio di questo mese. Come ha spiegato il presidente della Duma di Stato, Vjacheslav Volodin, la decisione è dovuta "all'atteggiamento irresponsabile degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza globale". (Rum)