Belgio: Campomenosi (Lega), attentatore Bruxelles due anni fa è stato a Genova - foto

- Abdesalem Lassoued, l'autore dell'attacco avvenuto ieri a Bruxelles dove sono decedute due cittadine svedesi, sarebbe stato a Genova nel 2021. E' quanto emerge dal profilo Facebook dell'attentatore che ha pubblicato un video dal capoluogo ligure due anni fa, stando a quanto riferito dall'europarlamentare della Lega Marco Campomenosi, che in un tweet ha postato l'immagine dell'uomo, presa dal suo profilo Facebook con alle spalle l'Arco di piazza della Vittoria. Il video risale al 26 marzo del 2021. “Il media Le Soir ci dice che nel 2019 il soggetto presentò in Belgio domanda d'asilo che gli venne rifiutata nel 2021 con l'ordine di lasciare il territorio. Già dal 2016 risultava segnalato (dalla Tunisia?) per radicalizzazione”, scrive Campomenosi. Il profilo Facebook di Lassoued è stato sospeso dal social network e, quindi, non è più comsultabile. (Res)