Russia: ministero Difesa, volo programmato di due bombardieri sul Mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bombardieri strategici russi Tu-95ms hanno compiuto un volo programmato sul Mar del Giappone, accompagnati da un caccia Su-35s. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Due aerei con missili strategici a lungo raggio Tu-95ms hanno compiuto un volo programmato nello spazio aereo sopra le acque neutrali del Mar del Giappone. La durata del volo è stata di circa sette ore", ha riferito il dicastero. Come ha osservato il comandante dell'aeronautica a lungo raggio, il tenente generale Sergei Kobylash,"il volo è stato eseguito in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo". (Rum)