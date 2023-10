Spagna: a settembre la Previdenza sociale registra 10.462 nuovi lavoratori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Previdenza sociale spagnola ha registrato a settembre 10.462 nuovi iscritti stranieri (+0,4 per cento rispetto al mese precedente) portando il numero complessivo a 2.686.990 lavoratori. Secondo quanto indicato dal ministero dell'Inclusione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni, sul totale dei lavoratori stranieri alla fine di settembre, il 55,6 per cento era costituito da uomini e il 44,4 per cento da donne. I gruppi più numerosi di occupati provengono da Romania (337.765), Marocco (309.639), Italia (182.757), Colombia (171.982) e Venezuela (146.126). (Spm)