Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteOre 8:30, Nizza Monferrato (AT), piazza Martiri di Alessandria, il vicepresidente Carosso e l’assessore Gabusi intervengono a “Cinture di sicurezza. La vita è un viaggio... allaccia le cinture”, Giornata sulla sicurezza stradale dedicata alle scuoleOre 10, Torino, Castello del Valentino, l’assessore Chiorino interviene alla presentazione del Bilancio sociale 2022 da parte della Direzione regionale Piemonte dell'InpsOre 13, Torino, Palazzo Lascaris, Sala Bandiere, l’assessore Chiorino presenta nel corso di una conferenza stampa il primo corso universitario per formare esperti nel sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità, finanziato dalla Regione e realizzato dall'Università di TorinoOre 14:30, l’assessore Marnati in videocollegamento porta i saluti istituzionali alla presentazione del “Voucher digitalizzazione PMI”, in programma nel Museo Carpano di TorinoOre 18, Alba (CN), Teatro Sociale, il vicepresidente Carosso partecipa alla presentazione della candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Capitale Italiana della Cultura 2026. (segue) (Rpi)