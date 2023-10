Sardegna: 35 milioni di tasse non pagate, Comune posticipa al 30 novembre la scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Quartu Sant'Elena ammonta a 35 milioni il “buco” nelle finanze del Comune provocate dal mancato pagamento, relativo a diversi anni, di multe, Imu e Tari. Sono ottomila i pagamenti che ancora non sono pervenuti e solo 500 cittadini hanno risposto all'appello del Comune che ha offerto la possibilità di rateizzare quanto dovuto senza costi aggiuntivi. Grazie a un ordine del giorno la cui approvazione è prevista per oggi, il Consiglio comunale si esprimerà per il sì alla posticipazione dell'ultimo valido per il pagamento al 20 novembre. I denari ricavati (stimati in 23 milioni, al netto di sconti e interessi) saranno utilizzati in interventi per migliorare la città. (Rsc)