Milano: Sala, che il green sia una roba per ricchi è una bufala

- È "una bufala" che la svolta green "sia una roba per ricchi". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, durante l'evento "Smart Green Cities - Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile", in corso a Fondazione Corriere della Sera, rispondendo a Postiglione, moderatore del panel, che l'ha interrogato circa la percezione diffusa che gli investimenti green in città rendano questa ancora più esclusiva. Anzi, "è proprio per chi non si può permettere di andare in montagna, al mare, per chi vive la città in misura enorme, che noi dobbiamo migliorare il profilo della città dal punto di vista dell'inquinamento", ha spiegato. Il sindaco ha poi "ammesso" che ci sia "qualche problema nella narrazione" che fa passare "l'idea di un prezzo da pagare, e in parte è così". Ma, continua Sala, "bisogna fare capire che c'è una promessa, se c'è una promessa per il futuro è più facile da accettare e questa è una cosa che dobbiamo fare capire insieme". (Rem)