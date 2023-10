Russia-Vietnam: Putin incontra omologo vietnamita Vo Van Thuong a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato il presidente vietnamita, Vo Van Thuong, a Pechino. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". L'incontro si è svolto a margine del forum internazionale della Nuova via della seta. Il leader russo ha osservato che, malgrado la riduzione della cooperazione economica tra Russia e Vietnam lo scorso anno, nei primi sei mesi del 2023 gli scambi commerciali sono aumentati di oltre il 6 per cento. Inoltre, Putin ha sottolineato che le relazioni tra Mosca e Hanoi si sviluppano in un'atmosfera amichevole. (Rum)