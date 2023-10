Cina-Ungheria: Xi riceve Orban, focus su rafforzamento della cooperazione rinascita della Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è legata all'Ungheria da una "lunga amicizia" e intende continuare a cooperare con Budapest all'insegna della fiducia e del vantaggio reciproco. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell'incontro tenuto oggi a Pechino con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, a margine del Forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta. Negli ultimi anni, le relazioni tra Cina e Ungheria hanno mantenuto uno sviluppo qualitativamente elevato e una "proficua cooperazione", soprattutto per quanto riguarda la risposta alla pandemia di Covid-19 e alle questioni regionali e internazionali, ha detto Xi. Pechino è dunque pronta a rafforzare gli scambi in materia di governance, a sostenere il Paese europeo nel suo percorso di sviluppo e a incrementare l'integrazione tra la Nuova via della seta e la strategia ungherese di apertura all'Oriente. I due Paesi dovrebbero profondere sforzi per completare e aprire al traffico la ferrovia Ungheria-Serbia nei tempi previsti, gestire "con successo" il parco di cooperazione commerciale e logistica Cina-Unione europea, nonché espandere gli scambi sui fronti delle nuove industrie energetiche, tecnologia e commercio transfrontaliero, ha concluso il presidente cinese. (Cip)