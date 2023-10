Terrorismo: Gasparri (FI), bene forze di Polizia, occorre azione preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Complimenti agli investigatori e alle forze di Polizia che hanno assicurato alla giustizia due terroristi prevenendo possibili crimini. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Non bisogna mai abbassare la guardia. E bisogna soprattutto pensare ad un'opera di fermo preventivo delle persone radicalizzate che sono note alle polizie internazionali. Anche l'assassino di Bruxelles era conosciuto. Ciò nonostante ha potuto colpire indisturbato. Occorre un'azione preventiva ed occorrono norme speciali per contrastare la nuova offensiva del terrorismo islamico", aggiunge.(Rin)