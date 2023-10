Montenegro: premier Abazovic, non mi piacciono le linee guida del futuro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro montenegrino Dritan Abazovic ha detto che non ha avuto finora un incontro con il leader del movimento Europe Now (Pes) Milojko Spajic, a cui è stato affidato il compito di formare un nuovo esecutivo. Abazovic ha sostenuto che "non gli piacciono le linee guida del futuro governo". "Non sono sicuro che questa sia la strada migliore da percorrere ma rispetteremo la volontà della maggioranza dei parlamentari", ha detto Abazovic a margine del vertice del Processo di Berlino a Tirana, in Albania, ripreso dalla stampa montenegrina. Il premier ha quindi aggiunto che il suo partito è "pronto a un dialogo con tutti". Secondo la stampa di Podgorica, nell'ultimo incontro il leader del Pes ha chiesto alla coalizione Per il futuro del Montenegro (Zbcg) di sostenere il suo governo offrendo in cambio la presidenza del Parlamento e funzioni importanti nelle aziende e nelle istituzioni statali. Uno dei leader del Zbcg, Andrija Mandic, verrebbe eletto presidente del Parlamento. In tal caso, il Movimento cittadino Ura del premier Abazovic andrebbe all'opposizione con il Partito democratico dei socialisti (Dps). La partecipazione al governo del Zbcg, coalizione filo-serba e vicina al presidente serbo Aleksandar Vucic, è fortemente osteggiata dagli Stati Uniti e dai rappresentanti dell'Unione europea. (Alt)