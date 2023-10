Energia: Spagna, ministra Ribera fiduciosa su accordo Ue per riforma mercato elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, si è detta "fiduciosa" sul raggiungimento di un accordo sulla riforma del mercato elettrico dell'Ue "con un ampio consenso" alla riunione dei ministri dell'Energia a Lussemburgo. "Se necessario, resteremo a cena e dormiremo, ma non prevedo la possibilità di non raggiungere un accordo oggi", ha dichiarato al suo arrivo alla riunione. Ribera ritiene che le preoccupazioni e le priorità degli Stati membri siano "ben definite" e si è mostrata ottimista sul raggiungimento di un accordo, dal momento che il consenso è "vitale" per chiudere questo dossier il prima possibile. I ministri discuteranno di come modellare i prezzi per i consumatori e in che misura alcuni meccanismi possano contribuire e cambiare a seconda del mix energetico di ciascun Paese. "È una delle prospettive più delicate che dobbiamo affrontare con saggezza per garantire che non si creino quadri inadeguati per nessuno, assicurando al contempo la trasparenza senza compromettere la parità di condizioni", ha spiegato Ribera. (Spm)