Romania: primo ministro Ciolacu oggi in visita in Israele

- Il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, effettua oggi una visita in Israele, dove incontrerà il suo omologo Benjamin Netanyahu. Lo hanno riferito fonti governative all'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Secondo le fonti, il capo dell'esecutivo di Bucarest sarà accompagnato dal ministro degli Esteri, Luminita Odobescu, e dal ministro della Difesa, Angel Tilvar. La visita si svolge nel contesto in cui sul territorio di Israele e nella Striscia di Gaza sono presenti cittadini romeni che hanno chiesto di essere rimpatriati in Romania. (Rob)