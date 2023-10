Maltempo: Pica (Lega), a Roma manutenzione caditoie inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma "che fine hanno fatto gli interventi di manutenzione delle caditoie e dei tombini?". E' quanto si legge in una nota della consigliera della Lega nel Municipio Roma X, Monica Pica. "Ostia in emergenza per due ore di pioggia. Uno scenario apocalittico con decine di interventi dei vigili del fuoco che, peraltro, hanno portato in salvo anche alcune persone. Pompieri in strada con i canotti, cassonetti galleggianti, strade inagibili con gravi disagi alla circolazione e pontile con mezzo metro d'acqua. È il periodo delle piogge - prosegue Pica - un fenomeno più che atteso: ci chiediamo che fine abbiano fatto gli interventi di manutenzione, rispettivamente per competenza di Roma Capitale e del Municipio X, delle caditoie e dei tombini. Da ieri stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di proprietari di attività commerciali, tra cui anche bar e ristoranti, che hanno subito danni ai locali. L'incapacità amministrativa e gestionale del presidente Falconi e del sindaco Gualtieri non può ricadere sui cittadini di Ostia, così come - aggiunge - sugli operatori che fanno impresa sul territorio. Presenteremo un'interrogazione in Consiglio municipale per chiedere contezza di quali e quanti interventi siano stati realizzati. Sui danni alle attività commerciali auspichiamo un pronto intervento di Gualtieri in aiuto alle strutture degli operatori danneggiati".(Com)