Thailandia: 5 morti a causa delle piogge torrenziali

- Almeno cinque persone hanno perso la vita questa settimana a causa delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali abbattutesi sul nord della Thailandia questa settimana. Dall’inizio della stagione dei monsoni, il mese scorso, le frane e gli smottamenti hanno causato 23 vittime e 33 feriti in Thailandia, secondo una nota diffusa dal ministero della Salute di quel Paese. Oggi le autorità thailandesi hanno emesso allerte per possibili alluvioni in 32 province del Paese.(Fim)