Torino: Gancia (Lega) su Centro intelligenza artificiale, sarà grande opportunità

24 luglio 2021

- È un'ottima notizia quella data oggi dal Governo, attraverso il ministro Adolfo Urso, sul Centro di intelligenza artificiale nazionale che sarà subito operativo a Torino e avrà un finanziamento di 20 milioni all'anno. Sarà un centro di eccellenza, per preparare il futuro dietro l'angolo, e rappresenterà una grande opportunità per Torino e per tutto il Piemonte. Lo ha affermato il parlamentare Europeo della Lega Gianna Gancia. (Rpi)