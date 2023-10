Sudan: presidente Sud Sudan ospiterà leader fazioni in conflitto per mediare nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ospiterà nella capitale Giuba i rappresentanti dei leader politici sudanesi, nel tentativo di porre fine al conflitto civile in corso dallo scorso 15 aprile. Una dichiarazione dell’ufficio stampa di Kiir afferma che l’incontro avrà luogo la prossima settimana, ma non menziona chi vi parteciperà. Parlando ieri sera dopo un briefing del vicepresidente del Consiglio sovrano del Sudan, Malik Agar Eyre, sugli ultimi sviluppi in Sudan, Kiir ha lanciato un appello ai leader politici e militari del Sudan “perché pongano fine al conflitto in corso attraverso il dialogo pacifico”. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Kiir, Tut Gatluak Manime, afferma che i leader del Sudan rivedranno l’accordo di pace di Giuba – firmato nel 2020 tra l’allora governo di transizione e le fazioni ribelli – cercando al contempo un modo per risolvere l’attuale crisi. L'esercito sudanese sta combattendo da aprile contro i suoi ex alleati, le Forze di supporto rapido (Rsf), in un conflitto civile che secondo le ultime stime delle Nazioni Unite ha provocato la morte di circa 9 mila persone e lo sfollamento di 5,6 milioni. (Res)